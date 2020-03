Attualità

Somma Vesuviana (NA): salgono a quota 5 i positivi al COVID-19

Di Sarno: "Somma Vesuviana (NA) ha il quarto e quinto caso di Coronavirus. Stiamo aspettando i risultati di altri tamponi. Ora si avvicina il momento determinante. Dobbiamo stare tutti i acasa e uscire solo per necessità lavorative o sanitarie. Riducete le uscite per andare a fare la spesa, basta una volta ogni 15 giorni. Magari potrete chiamare la Croce Rossa che vi aiuterà a ritirare la spesa. I supermercati stanno per dare vita a un'iniziativa meravigliosa, come "pacco sospeso", solo ovviamente per chi ha necessità".