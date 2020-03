Social Pro League: risultati aggiornati dei quarti di finale!

Al termine degli ottavi di finale, si sono andati a comporre i quarti di finale che verranno sostenuti in questo mese dalle squadre qualificate. Le partite in programma sono 4 e i risultati evidenziano la grande caratura delle squadre che si stanno confrontando!

Nella parte sinistra del tabellone la Ternana Sta perdendo di misura in casa contro la Giana Erminio, mentre il sorprendente Carpi sta ottenendo un sorprendente pareggio contro un avversario ben più quotato come il Teramo; alla destra del tabellone invece, il big match tra Casertana e Pianese vede la compagine casertana vincere per 2-1 e come detto già in precedenza è il match che ci avrebbe regalato le più grandi emozioni, infatti non si è fatto attendere! In ultima analisi il match che mette a confronto le sorprese della Social Pro League, Paganese ed Imolese, dove si vede imporsi per 1-0 la squadra campana. Ma ancora c’è tanto tempo per recuperare!

Sono stati tantissimi i tifosi votanti durante lo svolgimento della fase iniziale del tabellone e per le imminenti fasi calde del gioco si attendono nuovi e numerosi voti da parte dei fan. Per giocare basta accedere e iniziare a votare da questa pagina:

https://www.superscommesse.it/social_pro_league/tabellone/

La sfida è ancora lunga e c’è ancora tempo per portare la propria squadra il più in alto possibile. Ricordiamo che gli ottavi di finale termineranno il 22 marzo 2020, alle ore 23:59. Per tutti i dettagli e approfondimenti sul regolamento rimandiamo alla pagina istituzionale della Social Pro League.