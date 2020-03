SmartWorking, è nato il primo metodo pratico

La formazione, la guida agli strumenti e il supporto nella fase di realizzazione pratica, naturalmente, vengono erogati al corsista (e si articolano) completamente online a partire dal videocorso di oltre 11 ore, che comprende anche gli audio delle lezioni e le dispense, incarnando al meglio il concetto di lavoro da casa.

Il Metodo serve a trasferire i compiti quotidiani come lo scambio dei documenti, la comunicazione tra i membri del team e con i clienti, la firma e l’archiviazione dei contratti, la fatturazione ed i pagamenti, tutto in un sistema organizzato online per dare la libertà ad ogni collaboratore di lavorare da casa o dove preferisce.

“La cosa incredibile è che, lavorare in Smart Working, è molto più semplice ed organizzato rispetto a qualunque ufficio fisico perché si usano strumenti creati esattamente a quello scopo, quindi risulta anche meno dispersivo e più efficace.

Possiamo dirlo con assoluta certezza perché il nostro gruppo lavora in SmartWorking da anni con colleghi distribuiti tra L’Aquila, Roma, Firenze, Foggia, Milano, Rimini e anche in Sardegna.” ha affermato Leonardo Davolio, CEO di AdessoMarketing e fondatore di Smart Working Efficace insieme al suo socio Mattia Bossi.

“L’emergenza di questi giorni ci ha convinto a condensare la nostra esperienza diretta in un modello replicabile da qualunque ufficio, in modo semplice, pratico e veloce, perché pensiamo sia necessario sostenere la produttività italiana in questo momento; e con questo sistema si può.”

Il videocorso sarà disponibile in “classi” con posti limitati per garantire il miglior supporto a tutti gli iscritti mentre procedono ad implementare il metodo, nelle loro attività.

A partire da oggi, sul sito di www.smartworkingefficace.it, è aperta la prevendita (numero primo gruppo strettamente limitato) e la registrazione in attesa del lancio Ufficiale.

Gli iscritti riceveranno le comunicazioni della prossima apertura nell’ordine di iscrizione sul sito a partire da oggi.