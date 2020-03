Avvisi

Servizio di Sanità Animale: certificazioni e informazioni tramite e-mail o telefono

In ottemperanza alle disposizioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per arginare la diffusione del Coronavirus, il Servizio di Sanità Animale della ASSL Sassari gestirà tutte le attività di front office esclusivamente per via telematica o telefonica a partire da mercoledì 11 marzo.