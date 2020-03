Servizio Civile Universale: 4 nuovi volontari nel progetto Cultùras di Gavoi

Il progetto Cultùras si ricollega ai principi, contenuti nella legge nazionale 64/2001, per cui il volontario del Servizio Civile ha possibilità di esprimere e testimoniare i valori dell’impegno e della partecipazione attiva alla vita sociale della comunità. Un’esperienza importante di formazione, crescita umana e professionale.

Il progetto del Comune di Gavoi si inserisce in un contesto di servizi già strutturato, ricco di opportunità e punti di forza che può essere ulteriormente implementato grazie all’apporto dei volontari al fine di realizzare un’invasione culturale a tutto tondo.

La promozione della cultura in ogni sua forma, attraverso servizi strutturati o iniziative tematiche, oltre a essere un obiettivo per l’Amministrazione Comunale – afferma Enrico Mura, Assessore della Cultura e Identità – rappresenta anche lo strumento per aumentare la coesione sociale, il senso di appartenenza al territorio, l’integrazione giovanile. Quindi – conclude Mura – auguriamo ai nuovi giovani volontari 12 mesi entusiasmanti.

Il servizio durerà un anno, per un orario non inferiore alle 25 ore settimanali, per le quali ogni volontario percepirà un assegno di 439,50 euro mensili. I volontari saranno affiancati dagli operatori locali di progetto indicati dal Comune e formati dalla Ras e dall’Uscn.