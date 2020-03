Segretario Nazionale UGL Trasporto Aereo Francesco Alfonsi: “SI, ad una NEWCO da riconquista e non da retroguardia”

In relazione al decreto 18/2020, Francesco Alfonsi, Segretario Nazionale UGL Trasporto Aereo, afferma: “Abbiamo espresso parere favorevole alla costituzione della NEWCO che deve assurgere a divenire un’azienda che funga da catalizzatore, con l’ambizione di riconquistare quote di mercato non più a suo appannaggio e che possa candidarsi a divenire primario soggetto del Trasporto Aereo; per questo abbiamo necessità di una società che abbia una dimensione pari, almeno, all’attuale.