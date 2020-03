Sassari. Un caso sospetto di coronavirus al “Policlinico Sassarese”

La chiusura del “Policlinico Sassarese” è stata disposta dallo Spresal e dall’assessorato regionale alla Sanità. Nel frattempo si sta procedendo alla dismissione graduale dei pazienti ricoveratiDi concerto con la Regione si sta provvedendoa sanificare l’edificio e, in seguito, sarà valutata l’eventualità di riavviare le attività in supporto alle strutture pubbliche.

Il paziente sospetto, subito isolato, si è disposto il trasferimento nel reparto Malattie infettive dell’Aou, nell’attesa dei risultati definitivi dei test sul Covid-19. La notizia della chiusura del Policlinico Sassarese si era diffusa attraverso i sindacati, che avevano inviato un messaggio ai dipendenti per annunciare la sospensione delle attività e avviare, da subito, la concertazione degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori appena rientrati in servizio dopo il cambio di proprietà. Poi è stata la stessa Regione a confermare lo stop: pazienti dimessi e al via sanificazione.