Sassari: centrato un 5 da 120.000 euro al Superenalotto

È quanto racconta ad Agimeg Roberto Solinas, titolare della Tabaccheria di Sassari dove, nell’estrazione Superenalotto di sabato, è stato centrato l’unico 5.

In questi ultimi giorni sta venendo poca gente, a causa dell’emergenza Coronavirus, e anche i giocatori abituali restano a casa, però qualcuno che lavora qui in ospedale passa ancora. Speriamo che questi soldi possano aiutare chi, come medici e infermieri, sta combattendo contro il Coronavirus. Per noi si tratta della vincita più alta mai registrata, anche se in passato sempre con il Superenalotto abbiamo realizzato dei 5 ma di importo inferiore, 3040.000 euro al massimo.