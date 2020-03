Sassari, attività caritative per i più deboli e bisognosi

Sin dall’inizio dell’emergenza, in numerose occasioni e con differenti comunicazioni, l’Arcivescovo di Sassari Mons. Gian Franco Saba ha espresso forte l’indicazione a non interrompere in diocesi alcuna iniziativa rivolta alla cura dei più fragili e deboli.

La volontà è quella di integrare creativamente le prassi consolidate con ulteriori forme di prossimità, dettate da un sano e responsabile spirito di carità: «Le realtà diocesane che quotidianamente garantiscono servizi di cura e assistenza alle persone -così affermava l’Arcivescovo nel Decreto del 5 marzo- non tralascino l’esercizio della carità, della prossimità gli uni verso gli altri, anzi vivano come tempo di carità quaresimale tutte quelle forme di vicinanza e servizio. Gli operatori pastorali ricorrano alla “fantasia della carità” per venire incontro ai disagi psicologici, spirituali e materiali che l’attuale situazione può comportare».

Anche il 10 marzo, nel videomessaggio rivolto alla Chiesa turritana e al territorio, Mons. Saba ribadiva: «La Chiesa diocesana non è chiamata ad interrompere il ministero della carità, del servizio verso l’altro, attraverso forme intelligenti di carità… la stessa Caritas continuerà a portare avanti [ogni azione] secondo le modalità più appropriate».

In virtù di tali indicazioni del Vescovo, delle norme indicate nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze comunali, il Direttore della Caritas diocesana è in costante coordinamento con la Protezione Civile cittadina e l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Sassari nella riorganizzazione di tutti i servizi secondo il quadro che riportiamo di seguito: