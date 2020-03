Sassari: annullato lo spettacolo “Un bullo da palcoscenico”

L’Associazione Musi&Movie rende noto che, a causa delle recenti disposizioni emanate con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, in riferimento alle misure riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus sull’intero territorio nazionale, è stato annullato lo spettacolo “Un bullo da palcoscenico”, in programma a Sassari per sabato 7 marzo alle 20, sul palco di Piazza D’Italia. Ogni eventuale programmazione dell’evento in data futura sarà resa nota dagli organizzatori attraverso gli organi di informazione e i social.