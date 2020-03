Sarroch, Ciusa: “Non si abbassi la guardia sui protocolli anticontagio”

Nella tarda serata di ieri abbiamo appreso che, fortunatamente, i tamponi ai quali sono stati sottoposti i due operai siciliani che lavorano nella raffineria di Sarroch sono risultati negativi. Una buona notizia che, tuttavia, non deve farci abbassare la guardia sul fronte del rispetto dei protocolli di sicurezza anticontagio, che devono essere garantiti e rispettati oggi più che mai.

Questo l’intervento del Consigliere regionale del M5S Michele Ciusa che, lo scorso 13 marzo, ha presentato un’interrogazione per chiedere al Presidente Solinas di vigilare sulle misure di sicurezza adottate all’interno della Saras in questo periodo di cosiddetta “fermata”, in cui oltre 2.500 operai sono arrivati da diverse regioni della Penisola per i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto.