DURANTE LA GIORNATA ODIERNA SONO PROSEGUITE LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA MOTONAVE “CDRY BLUE”, INCAGLIATA SULLA COSTA SUD-OVEST DELL’ISOLA DI SANT’ANTIOCO.

LE STESSE, EFFETTUATE DA PARTE DEL PERSONALE PREPOSTO, SONO STATE ESEGUITE DA TERRA E VIA MARE, NON RILEVANDO NULLA IN ORDINE ALLA PRESENZA DI PRODOTTI INQUINANTI.