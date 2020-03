Risparmio Casa ha donato 50mila euro agli eroi dell’Ospedale Spallanzani

Risparmio Casa, azienda italiana con oltre 100 punti vendita e riferimento nei segmenti dell’igiene della casa e della persona, ha donato 50mila euro all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”.

Oggi, in un clima di massima attenzione verso i comportamenti virtuosi che pervade tutta Italia, la migliore risposta che un’azienda come Risparmio Casa può dare è quella di contribuire verso le strutture e le persone che si stanno prendendo cura dei malati e degli italiani con il loro esempio e le loro competenze.

Medici, infermieri, operatori sanitari, ricercatori, biologi, sono loro i veri eroi in questo particolare momento – afferma la Famiglia Battistelli, fondatrice di Risparmio Casa. – Grazie alla loro competenza e al loro impegno, tante famiglie possono riabbracciare i propri cari e non perdere la speranza. Ed è a loro che va il nostro ringraziamento. Il nostro è un contributo che crediamo servirà a valorizzare i tanti talenti, che ogni giorno sono in prima linea nei nostri ospedali, ed è un modo per essere vicini al territorio, ai nostri clienti e ai nostri preziosi collaboratori.

La Direzione dell’INMI Spallanzani apprezza il gesto e ringrazia per il riconoscimento del lavoro che il personale medico e paramedico sta svolgendo in questo difficile momento.

Siamo onorati della disponibilità manifestata dall’Azienda Risparmio Casa della Famiglia Battistelli – afferma il Direttore Generale dell’Istituto, Marta Branca –, questo contributo ci permetterà di aumentare le risorse a disposizione dei nostri operatori sanitari e dei nostri ricercatori che continuano a lavorare senza sosta per combattere il Covid-19.

Profilo società

Risparmio Casa, con i suoi oltre 100 punti vendita, è un riferimento importante per le famiglie italiane nei segmenti dell’igiene della casa e della persona. Fondata dalla famiglia Battistelli, l’azienda focalizza l’attenzione sui concetti di risparmio e servizio, puntando su un’ampia gamma di prodotti non alimentari tra cui detersivi, profumeria, casalinghi, giocattoli, tessile, hobbistica, bricolage e cartoleria. Accanto ai grandi marchi, Risparmio Casa propone anche una private label per soddisfare ogni tipo di richiesta.