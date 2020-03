Rinviato il Peter Pan Rock’n Roll Tour di Edoardo Bennato

Peter Pan Rock’n roll tour: le nuove date

4 aprile: CAGLIARI – Teatro Auditorium

5 aprile: SASSARI – Teatro Comunale

9 aprile: NAPOLI – Teatro Augusteo

16 Aprile: TORINO – Teatro Colosseo

19 e 20 aprile: AVEZZANO (AQ) – Teatro dei Marsi

26 aprile: ROMA – Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

29 aprile: REGGIO EMILIA – Teatro R. Valli

30 aprile: VICENZA – Teatro Comunale

16 maggio: TRENTO – Auditorium Santa Chiara

18 maggio: MILANO – Teatro Arcimboldi

20 maggio: BERGAMO – Teatro Creberg

I biglietti acquistati per le date originarie restano validi alle medesime modalità di fruizione. Non trattandosi di biglietti nominali potranno anche essere ceduti a terzi, per assistere al concerto.