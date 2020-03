Ricciardi (Oms): “Coronavirus durerà fino a giugno”

MILANO – “I virus nella storia hanno sempre perso. Vinceremo sicuramente, ma sara’ battaglia di trincea non una guerra lampo, che si concludera’ verso giugno“. Questa la possibile fine dell’emergenza covid-19 in Italia secondo il consigliere Oms e consulente del governo italiano Walter Ricciardi.

“Noi non abbiamo metri di paragone se non quello con la Sars che era un virus simile, meno contagioso e la situazione si risolse verso maggio-giugno”, afferma durante un intervento mattutino in una trasmissione televisiva.

“Questo e’ piu’ contagioso quindi e’ probabile che almeno arriveremo fino a quei mesi e forse un po’ oltre“.

Ricciardi definisce “per ora necessarie e sufficienti” le misure messe in campo dal governo, ricordando che Wuhan si blocco’ totalmente si’, “ma e’ una provincia con tutt’attorno un paese che continuava ad andare avanti”.