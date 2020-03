Riassunto della 26esima giornata di Serie A: rimandati 6 match. Lazio capolista

L’emergenza coronavirus colpisce anche in questa giornata di Serie A: rimandate sei partite tra cui il Derby d’Italia tra Juventus e Inter. Nel corso della settimana si deciderà la data del recupero dei match.

Nel frattempo la Lazio approfitta degli stop forzati delle due inseguitrici e vola in testa alla classifica. Negli altri match disputati l’Atalanta demolisce il Lecce mentre il Napoli batte di misura il Torino. Alle 18, invece, la Roma strappa i tre punti alla Sardegna Arena contro il Cagliari che non sa più vincere.

Lazio-Bologna 2-0 (18′ Luis Alberto, 21′ Correa)

La squadra di Inzaghi sfrutta al meglio lo stop forzato di Juventus e Inter, conquistando i tre punti contro il Bologna e la testa della classifica. La partita si chiude già nel primo tempo nel giro di tre minuti: apre le marcature Luis Alberto, mentre Correa trova il raddoppio (complice la deviazione di Danilo). I biancocelesti così allungano sui bianconeri con due punti di vantaggio.

Napoli-Torino 2-1 (19′ Manolas (N), 82′ Di Lorenzo (N), 91′ Edera (T))

Terzo successo consecutivo per la squadra di Gattuso che sale momentaneamente al sesto posto, allungando sulle inseguitrici Milan e Verona. Gli azzurri passano in vantaggio con il colpo di testa di Manolas. Il vantaggio aumenta a dieci minuti dal termine con la rete di Di Lorenzo che poi risulta provvidenziale a seguito della rete di Edera in pieno recupero per il Toro. I granata si avvicinano pericolosamente alla zona retrocessione, ormai lontana solo cinque punti.

Lecce-Atalanta 2-7 (17′ aut. Donati (L), 23′, 54′ e 62′ Zapata (A), 29′ Saponara (L), 39′ Donati (L), 47′ Ilicic (A), 87′ Muriel (A), 92′ Malinovskyi (A))

I nerazzurri quando vincono dilagano sempre. Questa volta la vittima della Dea è il Lecce di Liverani che in casa prende sette gol. Nel primo tempo l’autogol di Donati sblocca il match per l’Atalanta, che poi raddoppia con Zapata. Alla mezz’ora Saponara dimezza lo svantaggio, mentre Donati si fa perdonare con la rete della parità. Nella ripresa, però, gli ospiti dilagano: subito arriva il gol di Ilicic e le altri due reti di Zapata. Muriel e Malinovskyi arrotondano nel finale. Terzo match in campionato in cui l’Atalanta segna sette reti.

Cagliari-Roma 3-4 (28′, 89′ Joao Pedro (C), 29′, 41′ Kalinic (R), 64′ Kluivert (R), 75′ Gaston Pereiro (C), 81′ Kolarov (R))

Alla Sardegna Arena il Cagliari si sveglia troppo tardi e la Roma conquista i tre punti utili per la rincorsa Champions. Dopo i primi minuti dominati dai giallorossi è la squadra di casa che passa in vantaggio con il gol di Joao Pedro. Il vantaggio, però, dura meno di due minuti perché ci pensa Kalinic a riportare la parità in campo. Il croato completa poi la rimonta con la doppietta a fine primo tempo. Nella ripresa sono sempre gli ospiti a dettare il gioco, infatti arriva prima la traversa e poi la rete di Kluivert. A quindici minuti dal termine Gaston Pereira riapre il match, ma ci pensa Kolarov a chiudere i giochi. Joao Pedro al novantesimo segna il terzo gol dei sardi dopo aver sbagliato il rigore. La squadra di Maran non sa più vincere e rimanda la gioia dei tre punti al match di sabato contro la Spal.