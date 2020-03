Radio per l’Italia: anche la Marina Militare partecipa all’inziativa

L’iniziativa: “Radio per l’Italia”

Proprio a chi opera direttamente sul campo sin dalla prima ora è dedicata questa iniziativa. La gratitudine e l’ammirazione vanno a tutto il personale medico e sanitario, che, con encomiabile spirito di sacrificio, è coinvolto in prima linea al servizio della collettività nelle aree del Paese più duramente colpite.

Un gesto solidale, quello di oltre 5.000 marinai, per sostenere e incoraggiare la comunità a essere ancora più forte e coesa, così come lo è l’equipaggio di ogni nave che, anche in una circostanza delicata come quella attuale, continua a garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali al servizio del Paese per assicurare la sicurezza degli spazi marittimi e la libertà dei traffici commerciali, oggi ancora più sensibili.

La professionalità, lo spirito di sacrificio e l’impegno che in ogni circostanza contraddistinguono le donne e gli uomini con le stellette continuano a essere uno strumento a disposizione del “Sistema Paese” e il flash mob sonoro è il nostro modo per sentirci vicini, per sensibilizzare tutti al rispetto delle regole e stare a casa e per ribadire che “andrà tutto bene”: sulle onde sonore delle nostre sirene e con gli occhi e con il cuore rivolti al nostro Tricolore, ora come non mai, desideriamo stringervi tutti in un abbraccio ideale.

#iorestoacasa

#aiutaciadaiutarti