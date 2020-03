Quote rosa in Tecnocasa: opportunità di lavoro e di crescita professionale

In Italia, attualmente, le reti del Gruppo Tecnocasa in franchising contano 2.310 punti vendita (dati a gennaio 2020), così suddivisi:

Tecnocasa settore residenziale (1.731);

Tecnocasa immobili per l’impresa (79);

Tecnorete settore residenziale (494);

Tecnorete immobili per l’impresa (6).

Inoltre il Gruppo è presente all’estero in: Spagna, Ungheria, Messico, Polonia, Francia, Tunisia, Thailandia.

Opportunità di lavoro in Tecnocasa

Il Gruppo Tecnocasa è da sempre focalizzato sull’inserimento di giovani, prediligendo figure junior diplomati o laureati. I requisiti professionali per diventare agente immobiliare sono il possesso del diploma di scuola media superiore o la laurea e l’attestato di superamento dell’esame che l’interessato sostiene presso la Camera di Commercio, dopo aver frequentato un corso preparatorio riconosciuto dalla Regione. Sono necessarie anche spiccate e innate doti di relazione e predisposizione alla mediazione per diventare un buon agente immobiliare.

Tecnocasa, grazie all’assetto organizzativo di cui dispone, all’innovazione che lo caratterizza, ai servizi messi a disposizione delle reti e soprattutto grazie ai criteri fondamentali che distinguono la sua filosofia, che da oltre 30 anni prevede la crescita interna e una preparazione professionale adeguata, consolida la sua posizione di leader nel settore. Attraverso la Scuola di Formazione interna e la formazione on stage in agenzia i giovani vengono preparati all’interno del Gruppo per arrivare all’affiliazione, di solito in 18/24 mesi riescono a coronare il proprio sogno imprenditoriale.

L’organizzazione dell’Agenzia

Sono diverse le figure professionali presenti nelle agenzie Tecnocasa e Tecnorete, sia del settore residenziale sia del comparto immobili per l’impresa, in modo da consentire la massima trasparenza, preparazione tecnica e commerciale a tutela e a vantaggio del cliente.

Le opportunità di impiego che offrono le agenzie sono rivolte principalmente al Collaboratore dell’agenzia, il primo contatto tra il punto vendita e l’utente, col compito di procacciare informazioni utili per raggiungere risultati.

Altro ruolo rilevante è quello del Coordinatore d’agenzia, con mansioni inerenti all’organizzazione del punto vendita che vanno dalla gestione degli appuntamenti all’aggiornamento del data-base, dal telemarketing, alla cura delle inserzioni pubblicitarie.

Quote rosa in Tecnocasa: ecco i numeri!

Sono oltre 9.723 gli operatori presenti nell’organico delle agenzie del network Tecnocasa e Tecnorete in Italia; di queste risorse umane il 42,54% è composta da donne (in aumento rispetto allo stesso periodo del 2019, in cui la percentuale era del 41,88%). La concentrazione maggiore di quote rosa si riscontra nelle fasce d’età 31-40 e 18-25, dove sono rispettivamente impiegate 1.236 e 1.201 donne.

Rispetto alle donne occupate nelle agenzie del Gruppo, il 7,11% sono Affiliate, 7,57% sono Responsabili d’Agenzia, il 33,44% ricoprono il ruolo di Collaboratore, mentre il 51,89% sono Coordinatrici d’agenzia, di queste ultime la maggior parte hanno un’età compresa tra 31-40 anni (692 lavoratrici) e 18-25 (653 lavoratrici).

Il reclutamento delle risorse

Sulla home page dei siti www.tecnocasa.it e www.tecnorete.it, è presente la sezione “Lavora con noi” per la raccolta di curricula: http://www.tecnocasa.it/lavora-con-noi.html

Oppure direttamente sui siti delle singole Agenzie. Essendo imprenditori autonomi, gli affiliati provvedono direttamente alla selezione dei propri collaboratori.