Quattro laboratori musicali gratuiti arricchiranno l’offerta formativa della Scuola Civica di Musica di Cagliari

Si arricchisce con quattro nuovi laboratori l’offerta formativa della Scuola Civica di Musica di Cagliari: da aprile a dicembre 2020 sarà possibile, infatti, frequentare gratuitamente il laboratorio musicale di Big Band, il doppio laboratorio di Canto Corale per adulti e per voci bianche e il laboratorio di Teatro in Musical.

Il laboratorio musicale di Big Band (aperto ad allievi di tutte le età) osserverà le sue lezioni settimanali il giovedì dalle 19.30 alle 21.30, quello di Canto Corale per adulti (rivolto ai soggetti che abbiano compiuto almeno 16 anni) si svolgerà ogni lunedì dalle 18.30 alle 20.30, mentre quello per voci bianche (rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni) si terrà il lunedì dalle 18.15 alle 19. Orari e giorni legati al laboratorio di Teatro in Musical (rivolto ad attori, cantanti e musicisti che abbiano compiuto i 14 anni di età), verranno comunicati a breve termine.

È possibile iscriversi ai laboratori entro mercoledì 18 marzo.

Per informazioni consultare il sito del Comune di Cagliari, chiamare il numero 070 6775630, o scrivere all’indirizzo mail scuolacivicadimusica@comune.cagliari.it