Quartu Sant’Elena: surfista segnalato per mancato rispetto delle disposizioni su Covid-19

NELLA MATTINATA DELLA ODIERNA UNA PATTUGLIA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO NEL LITORALE DI QUARTU S.ELENA HA RICHIESTO ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI SUPPORTO PER L’IDENTIFICAZIONE DI ALCUNI SURFISTI IN ATTIVITÀ NELLE ACQUE ANTISTANTI L’HOTEL SETAR. LA SALA OPERATIVA DI QUESTO COMANDO DISPONEVA L’IMMEDIATA USCITA DI UNA MOTOVEDETTA DIPENDENTE ED INVIAVA SUL POSTO, A SUPPORTO, UNA SQUADRA A TERRA. NEL CONTEMPO SI AVVISAVA ANCHE LA COMPETENTE POLIZIA LOCALE AL FINE DI COORDINARE UN INTERVENTO CONGIUNTO.



L’AZIONE SINERGICA DEL MEZZO NAVALE E DEI MEZZI A TERRA HA CONTRIBUITO ALL’IDENTIFICAZIONE IN SPIAGGIA DI UNA PERSONA CHE ESERCITAVA ATTIVITA’ DI SURF E CHE LA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI QUARTU S.ELENA, VERIFICATA LA MANCANZA DI IDONEE MOTIVAZIONI PER L’USCITA DAL PROPRIO DOMICILIO, HA PROVVEDUTO A SEGNALARE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, COME PREVISTO DALLE RECENTI NORMATIVE RELATIVE AL CONTENIMENTO DEI CONTAGI DA COVID- 19.