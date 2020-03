Provincia di Oristano: Emanuele Cera (FI) portavoce dei malati oncoematologici

Infatti, a seguito del pronunciamento n° 1389/2020 del 24.03.2020 da parte del Giudice Dott. Salvatore Carboni del Tribunale di Oristano, è stato ordinato alla Regione Autonoma della Sardegna e all’ATS, ognuna per le proprie competenze, di provvedere all’immediata somministrazione della terapia presso l’ospedale San Martino di Oristano.

Il consigliere regionale di Forza Italia, Emanuele Cera, aveva sollevato per primo in Consiglio Regionale il caso della paziente oncologica in pericolo di vita, avendo presentato una interrogazione con richiesta di risposta scritta il 28 gennaio u.s e sollecitato l’Assessore Nieddu e il Presidente Solinas a intervenire immediatamente per trovare un’immediata e improcrastinabile soluzione una tantum salva vita per la paziente R.B.

Si chiedeva di intervenire anche in deroga ai discutibili criteri attualmente vigenti che precludono il diritto alla salute dei pazienti affetti da patologie oncoematologiche della provincia di Oristano.