Premio BìFoto: posticipata in autunno la 10° edizione

Si è concluso il 29 febbraio scorso il Premio BìFoto 2020, il contest per poter partecipare all’edizione numero 10 del BìFoto – Festival Internazionale della Fotografia in Sardegna. La giuria di esperti composta da Stefano Pia, Vittorio Cannas e Viola Quida della direzione organizzativa del festival, Dario Coletti, direttore del dipartimento di fotogiornalismo ISFCI di Roma, Sandro Iovine, direttore responsabile FPmag di Milano e Salvatore Ligios, presidente di Su Palatu Fotografia ha selezionato i lavori che saranno esposti nell’ambito del festival, accanto ai grandi nomi della fotografia nazionale e internazionale.

Su un totale di 50 progetti pervenuti da tutta Italia e dall’Estero, i 3 vincitori sono Danilo Garcia Di Meo con il progetto “Quatrani”, Valentina De Santis con il progetto “I fought the law and the law won” e Laura Wilhelm con il progetto “What truth is hidden in a woman’s bag?”. I parametri di giudizio per la selezione sono stati: l’attinenza delle immagini con il tema scelto; la forza del racconto; l’originalità del lavoro svolto e la qualità artistica delle immagini. Ricordiamo che il tema di quest’anno è “La verità”, una ricerca intima con cui ognuno di noi ha a che fare quotidianamente e che ha da sempre attanagliato la mente di filosofi e pensatori, oltre alle fotografe e ai fotografi in concorso.

A seguito delle disposizioni governative per il contenimento del Covid-19, l’associazione organizzatrice ha annullato le abituali presentazioni del festival previste a Cagliari e a Milano presso la FPschool di via Spartaco. Inoltre, ha ritenuto doveroso posticipare l’inaugurazione e il calendario della 10° edizione del BìFoto, inizialmente previsto a Mogoro (OR) per il prossimo 24 aprile, all’autunno 2020.

Siamo certi di aver preso la decisione migliore e ci stringiamo accanto a tutt* coloro che in questo momento stanno dando il massimo perchè questa emergenza sanitaria possa risolversi. Grazie!

Lo Staff BìFoto, intanto, resta a casa.