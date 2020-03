Comunicazioni

Porto Torres – Legge 20/97: presentabili le istanze di rinnovo e attivazione

Gli Uffici delle Politiche sociali comunicano che gli utenti in possesso dei requisiti per beneficiare dei sussidi di cui alla L.R. 20/97 possono presentare istanza di rinnovo o di nuova attivazione per l'annualità 2020 all'ufficio protocollo del Comune di Porto Torres.