“Per non perderti ancora”: dal 6 marzo è online il nuovo brano di Giuseppe Salsetta

Il singolo: “Per non perderti ancora”

Ho scelto di interpretare questo brano perché mi ha colpito sin da subito, è stato amore al primo ascolto. La sua melodia fa vibrare l’anima e si sposa perfettamente con il testo e devo dire che, inciderla, mi ha emozionato tantissimo – afferma Giuseppe Salsetta. – É un amore che va oltre a tutto, che penetra sotto la pelle e che fa male, uno di quelli che segna e rimane dentro. Spero che anche a voi arrivi questo.

Tiziano Orecchio, autore del brano commenta:

Le rughe nelle mani per sempre parlano di te… Per non perderti ancora vive la trasposizione dell’amore, i riflessi di una storia mai veramente finita che vive di ricordi intensi legati su un doppio filo incollato all’anima.

Il brano “Per non perderti ancora” è accompagnato da un video (visibile qui) per la regia di Cesare Maria Solito, girato a Taranto.

L’artista: Giuseppe Salsetta

Giuseppe Salsetta arriva al grande pubblico nel 2007 partecipando alla 7a edizione del talent “Amici” di Maria De Filippi, raggiungendo la fase finale del programma televisivo. Finita l’avventura nella fortunata trasmissione televisiva di Canale 5, il cantautore si trasferisce definitivamente a Roma, lasciando a malincuore la sua amata terra e la propria famiglia alla quale lui è sempre legatissimo.

Comincia la sua tournée, mai finita, nelle piazze di tutta Italia.

Selezionato per girare un cortometraggio col regista Cristiano Celeste, subito dopo è scelto per ricoprire il ruolo di protagonista nel musical “Rimini anni ’60” e nella commedia musicale “Miracoli di seta” con Danny Mendez, con regia a cura di Enrico Maria Lamanna. Dopo aver provato la scalata al Festival di Sanremo per mezzo del concorso Sanremo web (6°classificato), il 14 giugno 2010 pubblica l’album di esordio “Quello che Vorrei” con brani scritti in collaborazioni con grandi autori, tra i quali Nicco Verrienti, la produzione artistica è affidata a Francesco Musacco.

Nel 2012, voluto dal direttore d’orchestra Gianni Mazza e dall’Effegieventi, diventa voce dello spettacolo dello stesso Maestro “Ma perché non ci ho pensato prima”. Nello stesso anno entra a far parte della Nazionale Calcio Attori e insieme con loro sostiene numerosi eventi di beneficienza.

Nel 2013 ancora una volta in tour con “E adesso?”. Il 9 aprile del 2014 ritorna al pubblico in veste di cantautore con un nuovo singolo “Non voglio ciò”.

A maggio dello stesso anno è contattato dalla FISE (Federazione Italiana Sport Equestre) per realizzare il loro inno ufficiale dal titolo “Soffio di vento”, presentato il 25 maggio in anteprima all’evento mondiale “Piazza di Siena” a Roma.

Nel 2015 in tournée nello spettacolo del famoso comico romano Maurizio Battista “Ero felice e non lo sapevo” riesce così a coronare il sogno di calcare i più bei palcoscenici teatrali d’Italia.

Nel 2016 in tour nelle piazze con un suo one man show “Mi racconto in musica”.

Nel 2018 incontra il suo produttore Mimmo Mignogna e inizia a lavorare al suo secondo album arrangiato dal musicista Enzo Mignogna, avvalendosi della collaborazione di autori come Davide Di Maggio, Tiziano Orecchio, Salvatore Taormina e Giuseppe Giorgianni.

Il 6 marzo 2020 pubblica il nuovo singolo “Per non perderti ancora” che anticipa l’uscita del secondo disco.

Giuseppe Salsetta sui social

Facebook: https://www.facebook.com/Giuseppe-Salsetta-206142599425902/

Instagram: https://www.instagram.com/giuseppesalsetta/