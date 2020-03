PdF Sardegna: “Stiamo accanto agli ultimi e alle persone sole”

“Il Popolo della Famiglia”, che senza mezzi termini invita i comuni di tutt’Italia a prendere atto della grave situazione in cui si trovano, in particolare, disabili e anziani non autosufficienti.

Se Zingaretti, invece di andare a farsi gli aperitivi con Sala a Milano, ci avesse dato retta sul lockdown, l’Italia avrebbe evitato tanti guai. Al posto dell’hashtag #iorestoacasa , segno di una visione egonista della vita, il Popolo della Famiglia propone invece #nessunorestisolo per fornire una risposta ai bisogni di anziani soli e disabili non autosufficienti – prosegue Adinolfi. – Come Popolo della Famiglia l’abbiamo proposto dal 21 febbraio, ma avete sottovalutato la situazione. Ora è il momento di agire concretamente per assistere le categorie maggiormente a rischio. La nostra proposta – conclude Adinolfi – è rivolta ai Comuni, agli oltre 8.000 Comuni italiani. Ogni Comune ora faccia uno screening di disabili gravi e anziani privi di supporto familiare, li contatti e tramite la Croce Rossa si attivi per un sostegno diretto in queste settimane di lockdown.