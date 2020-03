PD: “Misure straordinarie per le dimissioni e unico presidio ospedaliero regionale”

Così i Consiglieri regionali del PD, in merito allo stato di emergenza inerente alla diffusione dell’infezione da Coronavirus.

Nell’Isola, attualmente, su più di 100 casi positivi all’infezione da Covid-19, molti risultano essere operatori sanitari, ovvero medici, infermieri e oss, come appurato in numerosi ospedali della Sardegna e, di conseguenza, appare evidente prevedere delle misure di contrasto e prevenzione alla diffusione epidemiologica da Covid-19 in fase di dimissione dagli ospedali, corrispondenti a quelle disposte in fase di ingresso negli ospedali stessi – precisano i Consiglieri del Partito Democratico. – Considerato che Stato e Regioni hanno disposto delle misure straordinarie e urgenti per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19, nel territorio nazionale e locale, chiediamo:

1. che vengano sottoposti al tampone tutti i pazienti in fase di dimissione dagli ospedali della Sardegna. Un passaggio fondamentale se non si vuole contribuire indirettamente alla diffusione del Coronavirus;

2. la trasformazione, urgente, di un presidio ospedaliero operativo a livello regionale in COVID-HOSPITAL, ovvero un ospedale riservato a trattare esclusivamente pazienti positivi al Coronavirus. Ciò al fine di evitare l’ulteriore e rapida diffusione del virus che, come testimoniano i dati regionali, trova proprio nelle strutture sanitarie i luoghi più esposti al rischio di contagio.