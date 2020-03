Ospedale di Lanusei. Scatta la macchina della solidarietà ogliastrina

Non c’è da stupirsi, allora, se – in un momento di particolare emergenza, quale è quello che stiamo vivendo in queste settimane – la prodigiosa macchina di solidarietà ogliastrina si sia messa subito in moto.

La continua necessità di dispositivi, che in questi giorni sta accomunando tutte le strutture sanitarie d’Italia, ha colpito inesorabilmente anche gli infaticabili operatori del Nostra Signora della Mercede.

Ma l’Ogliastra ha sempre la marcia in più della grande solidarietà. Ecco, allora, il provvidenziale intervento di un piccolo imprenditore di Barisardo, Alessandro Murru, titolare di un esercizio di materiale elettrico e ferramenta, che ha donato all’Ospedale 100 mascherine FFP3.

Ma non è tutto. Gli odontoiatri ogliastrini, su impulso di Mario Pepi, stanno organizzando in queste ore una raccolta importante di mascherine da donare agli angeli dell’Ospedale lanuseino.

La Direzione dell’ASSL di Lanusei, con Andrea Marras, e il Direttore dell’Ospedale Luigi Ferrai, ringraziano per il gesto commovente: «Sappiamo – commenta Ferrai – che la solidarietà può essere “contagiosa” più del virus. E i nostri concittadini, quando si tratta di aiutare l’ospedale, non si tirano mai indietro: a nome di tutti gli operatori dico solo GRAZIE»!