Oristano: sanificazione per la città e le frazioni

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano ha varato un piano di sanificazione delle strade e delle piazze della città e delle frazioni.

Gli interventi saranno realizzati a partire dalle 22 di venerdì 27 e sabato 28 marzo da una ditta specializzata che utilizzerà tre macchine operative.

“Procediamo con le operazioni di sanificazione secondo quanto stabilito dalle nuove disposizioni – spiega il Sindaco Andrea Lutzu -.

Così, dopo gli edifici pubblici (Comune, scuole, asili, Palazzo di Giustizia) interveniamo nelle aree pubbliche per ridurre il più possibile la diffusione del contagio. Fondamentali, nell’ambito delle azioni da attuare, sono le nuove norme e le indicazioni fornite dagli istituti nazionali che hanno competenza specifica in questa delicata materia”.

“Seguendo le prescrizioni dell’ordinanza regionale e in conformità al parere dell’Istituto superiore di Sanità e alle indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, effettueremo la disinfezione degli ambienti esterni, superfici stradali e pavimentazione urbana, utilizzando i disinfettanti specifici – specifica l’Assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri -.

In linea con le stesse indicazioni la sanificazione sarà rivolta prioritariamente alle aree prospicienti gli ospedali, gli ambulatori, i centri commerciali, i mercati e gli ipermercati, i punti vendita di generi alimentari, le farmacie e le parafarmacie, le banche e gli uffici pubblici”.

Gli interventi prendono il via domani (venerdì 27 marzo) a Oristano e proseguono sabato nelle frazioni.

Nel dettaglio a Oristano si interverrà davanti agli edifici comunali (piazza Eleonora, piazza Manno, VIA Garibaldi, via Ciutadella de Menorca, via S. Antonio, via Carmine e piazza Corrias), alla Questura, agli uffici finanziari di San Nicola, Provincia (via Mattei), Regione (via Cagliari e via Carducci), AREA (via Tempio), ospedali e presidi medici e sanitari, banche, uffici postali e altri uffici o servizi al pubblico.

Di seguito Le vie interessate:

via Lepanto, via Tirso, via Toscanini, via Cagliari, via Donizetti, via Lazio, via Carducci, viale Zara, via Brianza, via Duomo, via Cagliari, via Curreli, piazza Ungheria, via Loffredo, viale Repubblica, via Carmine, via Rockfeller, viale San Martino, via Michele Pira, via Giotto, via Brunelleschi, via XX settembre, via Versilia, via Canalis, viale Risorgimento, via Beato Angelico, via Mameli, via Lussu, via Giovanni XXIII, via d’Annunzio, piazza Roma, via Diaz, piazza Mariano, via Sardegna, piazza Sacro Cuore, via Amsicora, vico Solferino, via Baldino, via Campania, via Gialeto, via Figoli, Corso Umberto, via Serneste, via Figoli, via Mariano IV, via San Francesco, via Firenze, via Palmas/Iglesias, via Canepa, via Cimarosa e via Costa, via dei Muratori, via Mazzini, via dei Maniscalchi, via Gennargentu, via Amsicora, via Mattei, via Versilia, via Campania, cia Carbonia, via Nuoro, via Pergolesi, via degli Artigiani, via Sassari, via Palmas, via Mascagni, via Vittorio Veneto, via Tharros, piazza Sacro Cuore, via Marche, via Versilia, via Ricovero, via Gialeto, via Santulussurgiu, via Arborea, via Cilento, via Umbria, via de Nicola, via Mazzini, via Gennargentu e via Sardegna.

Durante l’intervento di sanificazione occorre non sostare nei pressi della macchina operativa, non lasciare le finestre aperte e non lasciare panni stesi, lavare frutta e verdura prima del consumo.