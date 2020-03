Oristano. Raccolta fondi del Comune per l’Ospedale San Martino

“La raccolta fondi è finalizzata all’acquisto di materiali e dispositivi necessari ad affrontare l’emergenza COVID-19 e per sostenere concretamente gli operatori che potrebbero essere costretti ad isolarsi lontano dalla famiglia” spiega il Sindaco Andrea Lutzu.

Gli estremi sui quali effettuare i versamenti sono i seguenti:

Destinatario: COMUNE DI ORISTANO

Causale: EMERGENZA COVID-19 – DONAZIONE OSPEDALE SAN MARTINO ORISTANO

IBAN: IT 05 S 01015 17400 000070727757 – Tesoreria Comune di Oristano

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVlD-19 si applicano gli incentivi fiscali previsti dal/’art.66 de/Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020.