Oristano. Legge 162-Piani personalizzati prorogati al 30 giugno

La Giunta Regionale ha, inoltre, disposto che i piani personalizzati di nuova attivazione saranno avviati dal 01.07.2020. Pertanto, le domande per poter usufruire dei piani legge 162/98 potranno essere presentate entro il termine del 30 Aprile 2020. Salvo eventuali nuove disposizioni di proroga e/o integrazioni da parte della Regione Sardegna.

Si suggerisce di trasmettere l’istanza al Comune via mail all’indirizzo protocollo@comune.oristano.it. Chi fosse sprovvisto di posta elettronica può consegnare a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Oristano (Palazzo Campus Colonna) passando dall’ingresso secondario in via Eleonora.