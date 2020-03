Oristano: le misure per contrastare COVID-19

Queste le misure per contrastare COVID-19 che sono immediatamente operative e valide, secondo quanto disposto a livello nazionale, fino al 15 marzo:

Con riferimento agli uffici comunali, il Sindaco Andrea Lutzu invita i cittadini a non recarsi di persona negli uffici, a meno che non sia urgente e indispensabile, ma a privilegiare i contatti telefonici e via mail:

Anche in questo momento di grande preoccupazione per la salute pubblica, il Comune di Oristano deve assicurare tutti i servizi in modo puntuale. Per evitare assembramenti negli uffici, rispettando l’esigenza di serenità dei cittadini e dei dipendenti comunali che svolgono servizio al pubblico, invito tutti i cittadini a recarsi agli sportelli comunali solo per le pratiche che richiedono in modo inderogabile la presenza fisica dell’utente. In questi casi occorre rispettare la distanza di almeno 1 metro tra le persone ed evitare che si formino file davanti ai front office e agli uffici. Negli altri casi suggerisco di rivolgersi agli uffici tramite i numeri di telefono (nei giorni e negli orari stabiliti) o tramite mail.