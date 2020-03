Oristano: istituito un numero telefonico dedicato all’emergenza Coronavirus

Il servizio informativo dedicato all’emergenza Coronavirus vuole essere uno strumento a disposizione di tutti i cittadini e in particolare di quelle categorie che hanno maggiori difficoltà a reperire notizie aggiornate e attendibili – spiega il Sindaco Andrea Lutzu. – Un gruppo è al lavoro e, in stretto raccordo con l’Unità di crisi comunale, si sta preparando a dare tutte le notizie utili. È evidente che il servizio non vuole e non può sostituire i numeri delle emergenze già attivi, soprattutto quelle di natura sanitaria e di ordine pubblico, ma può essere un utilissimo servizio per la comunità. Al di là delle informazioni puntuali sulle norme in vigore, gli operatori, a nome del Sindaco e dell’Amministrazione, raccomanderanno la massima prudenza su ogni comportamento. È evidente a tutti che il messaggio che più di qualsiasi altro deve passare è che tutti dobbiamo rimanere a casa, fatte salve le poche eccezioni previste dal decreto.