Oristano: dal 19 marzo, prestito gratuito di libri e audiovisivi con consegna a domicilio

L’iniziativa è dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano che, in questo modo, intende dare una prima risposta al bisogno di cultura da parte dei cittadini e alla chiusura della biblioteca, in linea con le azioni intraprese a livello nazionale per contenere la diffusione del Coronavirus.

Per richiedere il prestito è sufficiente:

contattare la Biblioteca comunale ai numeri 0783 73119 e 0783 791750 nelle giornate del martedì-giovedì-sabato, dalle 8 alle 14;

nelle giornate del martedì-giovedì-sabato, dalle 8 alle 14; oppure inviare una mail all’indirizzo biblioteca.prestito@comune.oristano.it.

La consegna sarà effettuata a domicilio dai messi comunali.

Chi non è ancora iscritto alla Biblioteca dovrà presentare al messo un documento di identità.

Il catalogo dei titoli disponibili è consultabile sul portale Bibliosar, al quale si può accedere collegandosi al sito www.biblioteca.oristano.it