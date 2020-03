 “Operation Toussaint” su Scientology Network

Il premiato documentario che denuncia la tratta degli esseri umani

Sarà trasmesso, sottotitolato in italiano, sabato 14 marzo alle 20 su Scientology Network. [qui il trailer: https://www.scientology.tv/series/documentary-showcase/operation-toussaint/videos/trailer.html]

Operation Toussaint è diretto da Nick Nanton e Ramy Romany e interpretato da Tim Ballard, ex agente speciale del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, narra le attività sotto copertura di un gruppo selezionato composto da ex funzionari di polizia statunitensi che hanno l’unico scopo di snidare i trafficanti di esseri umani e porre fine alla prostituzione infantile.

Dopo essere venuto a conoscenza dei retroscena della tratta di bambini per scopi sessuali, Ballard ha lasciato il suo lavoro statale sicuro per dedicarsi alla lotta contro la tratta di esseri umani. Ha poi creato la Operation Underground Railroad (O.U.R.) reclutando altri membri operativi delle forze speciali che avevano simili vedute. Operation Toussaint segue Ballard e la sua squadra durante una missione sotto copertura ad Haiti per stanare una banda di trafficanti sessuali e assicurarli alla giustizia.

Ad oggi, la missione di Operation Underground Railroad ha contribuito all’arresto di centinaia di trafficanti di esseri umani in tutto il mondo e salvato più di 1.000 vittime della tratta.

NICK NANTON

Nick Nanton è un regista e produttore, vincitore di 11 Emmy Awards, che ha diretto più di 40 documentari. La sua attuale serie, Masters of Success presenta personaggi leggendari del mondo degli affari, dell’impresa, dello sviluppo personale, della tecnologia e dello sport.

RAMY ROMANY

Ancor prima dei vent’anni, Ramy Romany, nato al Cairo e attualmente residente a Los Angeles, ha prodotto, diretto, filmato e interpretato più di 100 documentari sull’antico Egitto per un gran numero network televisivi, tra cui Discovery, History e National Geographic. Ramy è stato due volte candidato agli Emmy Awards per la cinematografia e ne ha vinto uno per la miglior fotografia e per il suo lavoro in Visioneer.

SCIENTOLOGY NETWORK

Scientology Network ha debuttato il 12 marzo 2018. Fin dal suo lancio è stata vista in 240 paesi, in 17 lingue.

La TV ha telespettatori in 6 continenti e soddisfa la curiosità delle persone riguardo a Scientology, la religione fondata da L. Ron Hubbard, puntando i riflettori sulla vita quotidiana degli scientologist; mostrando le chiese di Scientology e presentando i loro programmi di miglioramento sociale che hanno toccato le vite di milioni di persone in tutto il mondo

Scientology Network trasmette anche documentari prodotti da registi indipendenti che rappresentano un punto d’incontro di culture e fedi diverse, ma che in comune hanno lo scopo di migliorare le loro comunità.

I programmi di Scientology Network sono diffusi dal centro multimediale mondiale Scientology Media Productions sul canale 320, Direct TV, e possono essere visti in streaming sul sito www.scientology.tv o tramite l’app scaricabile sul cellulare, oltre che sulle piattaforme Roku, Amazon Fire e Apple TV.