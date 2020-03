Ollolai, interventi utili a far fronte all’emergenza economica

La crisi economica indotta dall’emergenza Coronavirus deve essere arginata, in tutti i modi e con il proposito di ri-costruire un sistema economico che esalti le peculiarità del territorio. Dopo i provvedimenti per sostenere l’economia dello Stato e della Regione, anche il nostro Comune ha inteso fare la propria parte, con l’intendimento che solo se marciamo tutti nella stessa direzione possiamo farcela.

Abbiamo definito tre azioni immediate, due prettamente economiche ed una sociale, per dare un sostegno alle imprese danneggiate dai provvedimenti di contenimento della diffusione dell’epidemia, dalla sospensione delle proprie attività, e quindi degli introiti, con la promozione del consumo dei prodotti agricoli di Ollolai, superamento e depotenziamento delle possibili eccedenze alimentari, facendo coesione sociale attraverso la fornitura simbolica dei prodotti locali alla popolazione.

Le risorse utilizzate sono state reperite nel nostro bilancio, anche a seguito dell’approvazione del decreto legge 17 Marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, e precisamente l’art. 112, commi 1 e 2, con il quale è stato disposto per il 2020 il differimento delle quote di capitale mutui concessi agli Enti locali dalla Cassa Depositi e Prestiti, e che il conseguente risparmio di spesa possa essere utilizzato per interventi utili a far fronte all’emergenza Covid-19.

Le azioni.

L’esenzione dal pagamento per l’anno 2020 della tassa comunale per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti relativi agli immobili sede delle imprese soggette alla sospensione della propria attività causa emergenza, nelle specifico quelle della ristorazione, i bar, quelle commerciali non ritenute indispensabili, i liberi professionisti e quelle edili, identificate in un allegato elenco predisposto dall’ Ufficio Commercio.

Preso atto della forte contrazione della domanda di prodotti primari, derivante dalla sospensione delle attività di ristorazione ed alla difficoltà di trasporto delle merci verso il continente ed il resto del mondo, la seconda azione è l’acquisizione e trasformazione di prodotti agricoli per limitare le eccedenze alimentari e stabilizzare il mercato.

Nello specifico affiancando al ritiro, l’elaborazione di un progetto innovativo per lo sviluppo sul campo della cosiddetta “shelf-life” dei prodotti alimentari e, conseguentemente, per scongiurare eccedenze alimentari e consumare prodotti provenienti dalle aziende di Ollolai. Un’azione che, utilizzando la contingenza, promuova lo sviluppo tecnologico necessario per stabilizzare il mercato nel lungo periodo.

Conseguentemente mettere in campo la terza azione ovvero la promozione della distribuzione gratuita alla popolazione di Ollolai dei prodotti alimentari locali adeguatamente trasformati (agnelli, capretti,maialetti ed altri prodotti delle aziende di Ollolai), senza scopo di lucro, ma con finalità civiche e solidaristiche, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con il proprio statuto comunale. Questa azione promuove, peraltro, il consumo dei prodotti locali e l’educazione alimentare.

Il Sindaco

Efisio Arbau