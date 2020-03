Olbia: ulteriori restringimenti negli accessi agli ospedali

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei degenti e degli stessi operatori e rispettare le direttive del Ministero della Salute, subiscono una modifica dei percorsi anche gli accessi delle gravide che arrivano in urgenza negli ospedali della Assl di Olbia.



Tutte le pazienti che necessitano di valutazione ostetrico-ginecologica urgente, che arrivano all’ospedale Giovanni Paolo II con ambulanza del 118 o con i volontari o con propri mezzi, e che non presentano gravi sintomi correlati a Covid 19, sono invitate a mettersi in contatto col Ginecologo di guardia per eseguire un triage telefonico prima del loro arrivo in ospedale.



Per eseguire il triage telefonico le pazienti devono contattare il Medico di guardia componendo lo 0789 552823 – 977.