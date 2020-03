Olbia. L’ospedale Giovanni Paolo II dice no alla violenza sulle donne

“L’installazione, permanente e colorata, intende rappresentare uno spazio idealmente occupato dalla presenza delle donne cadute vittime della violenza”, spiega il direttore della Assl di Olbia, Paolo Tauro.

Un appello lanciato da un ospedale, il luogo di cure dove spesso le vittime chiedono aiuto, per ricordare l’importanza della vita.

Una panchina rossa, posizionata in uno spazio pubblico, che vuole anche ispirare un momento di riflessione per non dimenticare quante donne, ogni giorno, subiscono delle violenze, spesso dentro l’ambiente domestico. Ed è per questo che segnali come questo possono esser d’aiuto proprio per trovare la forza per denunciare gli abusi, unico strumento per contrastare la violenza e spesso salvare la vita delle donne.