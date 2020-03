L’offerta culturale della città di Oristano continua

“Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e sulla base delle ultime direttive governative, sono stati attivati con tempestività diversi importanti servizi, gestiti anche attraverso piattaforme di smart-working – spiega l’Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna -.

Gli operatori di MuseoOristano, Pinacoteca Carlo Contini, Antiquarium arborense, Biblioteca comunale, Archivio storico e Centro di documentazione sulla Sartiglia, stanno facendo la loro parte per assicurare un contributo ai cittadini, agli studenti che non possono frequentare le lezioni a scuola e agli adulti che spesso a causa degli impegni quotidiani non possono dedicarsi alla conoscenza della loro città”.

“Questi giorni trascorsi forzatamente in casa possono essere impiegati proficuamente per conoscere meglio Oristano – prosegue l’Assessore Sanna -. Basta un computer, uno smartphone o un tablet per scoprire la nostra storia, quella dei monumenti e dei personaggi. Per approfondire particolari o scoprire cose nuove su Oristano. Con gli strumenti multimediali di cui oggi disponiamo possiamo fare tanto”.

MuseoOristano – Raggiungibile all’indirizzo www.museooristano.it, il sito ofrre la possibilità di fare un tour virtuale nella città di Oristano, stando comodamente seduti a casa, riscoprendo il valore della cultura, delle bellezze del nostro patrimonio artistico e dei nostri musei.

Il viaggio virtuale continua attraverso le numerose iniziative attivate sui social network: notizie, approfondimenti, curiosità e le mostre attualmente ospitate nella Pinacoteca Comunale Carlo Contini sono veicolate attraverso la fan page OristanoCulturaEventi, la pagina ufficiale comunale delle iniziative culturali e degli eventi www.facebook.com/OristanoCulturaEventi/, la fanpage Facebook del sito MuseoOristano www.facebook.com/MuseoOR/ e il profilo Instagram www.instagram.com/museooristano/

Museo Archeologico Antiquarium Arborense – La struttura museale ha aperto le porte al pubblico attraverso la fan page www.facebook.com/MuseoArcheologicoAntiquariumArborense/ e il profilo Instagram www.instagram.com/antiquarium.arborense/, raccontando le storie sui reperti custoditi al suo interno, proponendo giochi e quiz a premi legati all’archeologia, mostrando attraverso video e fotografie il ricco patrimonio culturale della città.

Archivio Storico Comunale – www.facebook.com/archiviostoricocomuneoristano è la fanpage tramite la quale si può rimanere in contatto con la storia e la memoria di Oristano

Sartiglia – La giostra, che meno di un mese fa ha animato le strade del centro storico con i suoni e i colori della tradizione, rivive tutto l’anno nella fan page Sa Sartiglia www.facebook.com/SaSartiglia/ e su Instagram www.instagram.com/sartiglia_oristano/ accompagnando i visitatori tra simboli, immagini e storie della giostra equestre e dei suoi protagonisti. Sul canale YouTube www.youtube.com/user/SartigliaTV/videos è possibile trovare numerosi contenuti inediti e interviste ai protagonisti, oltre a rivedere l’intero live stream dell’ultima edizione della Sartiglia e delle precedenti edizioni.

Biblioteca comunale – È attivo il prestito gratuito di libri e audiovisivi con consegna a domicilio. È sufficiente contattare la Biblioteca comunale ai numeri 0783 73119 e 0783 791750 il martedì, giovedì e sabato, dalle 8 alle 14, oppure inviare una mail a biblioteca.prestito@comune.oristano.it. Il catalogo dei libri è disponibile online sul sito www.biblioteca.oristano.it

Per ulteriori informazioni sulle attività culturali è possibile scrivere all’indirizzo info@fondazioneoristano.it