Nursing up risponde all’Assessore Nieddu

La segreteria provinciale di Sassari del sindacato delle professioni infermieristiche Nursing Up si vede costretta ad intervenire a seguito delle dichiarazioni dell’Assessore Nieddu ad alcuni organi di stampa. La sigla maggiormente rappresentativa del Comparto Sanità risponde alle affermazioni di Nieddu: l’Assessore attribuisce il rifiuto di molti professionisti Infermieri nell’accettare gli incarichi presso le Aziende Sanitarie Regionali alla preoccupazione per il rischio infettivo da COVID-19. L’Assessore sostiene anche di aver addirittura offerto la retribuzione da Coordinatori agli infermieri pur di farli accettare.

Questa segreteria non accetta che si cerchi di scaricare sui professionisti la lentezza nelle assunzioni di infermieri. Già in tempi non sospetti avevamo scritto all’Assessorato sul fatto che ritenevamo irricevibili proposte di contratto come la colloborazione coordinata e continuativa in regime libero professionale. Dopo 20 anni di carenza cronica di personale dovuto sia al centrodestra che al centrosinistra, appare nei fatti una disparità di diritti tra i professionisti in servizio presso lo stesso reparto.

Inoltre, una volta proposto dalle Aziende Sanitarie contratti subordinati di sei mesi con possibilità di rinnovo, i professionisti potrebbero aver accettato altre chiamate in servizio. A fronte di questi contratti da sei mesi, le Aziende Sanitarie del Nord Italia hanno contemporaneamente offerto agli infermieri, compresi quelli sardi presenti nelle graduatorie concorsuali di altre regioni, contratti fino a trentasei mesi che garantiscono al professionista una maggiore stabilità e continuità lavorativa.

Gli infermieri sono abituati a convivere con il rischio infettivo, assistendo ogni giorno pazienti affetti da HIV, HCV. A fronte di uno stipendio sotto la media europea e che non compensa il rischio, populano ancora gli ospedali!

La richiesta è diretta al corrente l’Assessore Nieddu del fatto che in alcuni casi un coordinatore guadagna al netto meno di un collega turnista dello stesso reparto. In aggiunta questa segreteria chiede da tempo con forza che si proceda alla stabilizzazione dei precari, così come prevista per legge, al fine di dare stabilità e forza alle piante organiche delle Aziende Sanitarie del territorio.

Riteniamo pertanto che siano questi i motivi che hanno spinto tantissimi colleghi disoccupati, e ribadiamo il nostro rifiuto nel condividere la scelta dell’Assessore di scaricare la responsabilità davanti all’opinione pubblica sugli infermieri.