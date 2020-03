Nuovo appuntamento con lo sport su Radio Internazionale Costa Smeralda

Dopo avere incontrato Vasco Vascotto, nome di spicco della vela internazionale , Mauro Pelaschier Timoniere di Azzurra e testimonial di One Ocean e il Direttore dello YCCS Edoardo Recchi, il” Circolo dello Sport” , condotto da Camillo Zucconi, cambia completamente ritmo.

Mercoledì 4 febbraio alle ore 18,00, lo spazio settimanale ospiterà: Nicola Imperio, navigatore rally e riferimento importante per i navigatori e i piloti impegnati in una disciplina sportiva che in Sardegna vanta un numero di appassionati altissimo, Mauro Sotgiu, giovane pilota di Palau nuovo asso del motocross italiano e una giovanissima promessa della vela sarda, l’olbiese Nicolò Cassitta

Giovedì 5 Febbraio ore 17,00 Gli Speciali di Ana Maria Serna: Io Donna

Come ogni anno Radio Internazionale Costa Smeralda, dedica un pomeriggio alla giornata della Donna , in una data diversa da quella convenzionale dell’otto Marzo. Il 5 Marzo alle ore 17,00 andrà in onda lo Speciale di Ana Maria Serna dal Titolo “ Io Donna “. Il salotto di Radio Internazionale Costa Smeralda, ospiterà la Dottoressa Susanna Valleri. Il CAM, entro di Ascolto Uomini Maltrattanti è il primo centro in Italia che si occupa dal 2009 della presa in carico di uomini autori di comportamenti violenti nelle relazioni affettive, un luogo ed un riferimento per quegli uomini che vogliono intraprendere un percorso di cambiamento ed assumersi la responsabilità del loro comportamento di maltrattamento fisico e/o psicologico, economico sessuale o di stalking.

Portavoce della Marcia della Pace sarà Gianfranca Piras Si tratta di un evento di caratura internazionale partito da Madrid lo scorso 2 Ottobre e , passando per la Sardegna,andrà a concludersi in Spagna il prossimo 8 maggio . L’Obiettivo della manifestazione è quello di invocare il disarmo nucleare, l’accoglienza, l’equità, il rispetto dei diritti d’inclusione, e l’eco sostenibilità. Giusy Carta, poetessa di Siniscola, leggerà alcune poesia tratte dal suo ultimo libro “ A piedi nudi” mentre Daniele Ricciu, DanyArt suonerà in diretta il Sax.

Musica & Poesia Venerdì 6 febbraio ore 17,30 : inizio selezioni per il Festival

Venerdì 6 Febbraio alle ore 17,30 ripartiranno le selezioni per il Festival di Arte letteraria e musicale, curato e ideato da Massimo Eretta. Primi concorrenti in studio saranno Mauro Pinna per la sezione poesie e Giuseppe Serra per la sezione musica. Durante il programma del venerdì pomeriggio una giuria qualificata sceglierà in diretta le poesie e le canzoni che dovranno partecipare alla serata evento in programma per il prossimo mese di giugno. Possono partecipare al concorso poeti, cantanti, musicisti dai 16 anni in su.

Massimo Eretta e Rosario Melita, durante il programma oltre alle selezioni per il Festival, ospiteranno anche “l’ Angolo di Sally”. Uno spazio dedicato alla poetessa Rossella Selly Scano, autrice del libro di poesie edito da Aletti Editore dal titolo “ E’ stato meglio essere nata “.Il programma ha il merito di avere reso popolare la poesia, avvicinando tutti gli ospiti alla lettura di poesie firmate da Rosario Melita, sempre più affermato e apprezzato ,autore del libro “ Il Colore delle Emozioni” .

