Niente Euro 2020: rimandati al 2021

L’emergenza covid-19 (coronavirus) impone lo slittamento degli Europei al 2021, inizialmente programmati per quest’estate. Questo è fondamentale per concludere i campionati e le coppe europee sospesi a seguito dello stop forzato per via dell’epidemia.

Manca solo l’ufficialità: il campionato europeo di calcio si giocherà dal giugno 2021. Una decisione che la Uefa ha preso a seguito della riunione in videoconferenza con l’Eca (associazione dei club europei), con le Leghe e con i rappresentanti delle Federazioni. Il comunicato ufficiale dovrebbe arrivare nel corso del pomeriggio, quando ci sarà la riunione del comitato esecutivo di Nyon.

Con la slittamento dell’Europeo si potranno portare così a termine i campionati e le competizioni europee (Champions League ed Europa League) sospese da settimane.