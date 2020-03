Nieddittas ottiene la certificazione IFS

Nieddittas, il brand che gestisce l’intera filiera della mitilicoltura nel Golfo di Oristano, ha conseguito la certificazione IFS (International Food Standard).

Una certificazione rigorosa che, oltre a integrare le certificazioni esistenti (UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 22000:2005), permette all’azienda un accreditamento a livello nazionale e internazionale come partner certificato per la fornitura di prodotti nella GDO.

Lo standard della certificazione IFS ha l’obiettivo di garantire la qualità dei sistemi di produzione di Nieddittas per la GDO, assicurando che i prodotti offerti siano sicuri e conformi ai requisiti di qualità e di legge secondo un unico sistema di valutazione.

Il metodo di produzione di Nieddittas ha superato gli oltre 250 requisiti qualitativi richiesti dal consorzio di controllo dell’IFS. La certificazione garantisce inoltre il rispetto degli standard legislativi che riguardano gli ambienti lavorativi e il rispetto per il personale dipendente.

Caterina Murgia, amministratore delegato di Nieddittas, afferma:

Abbiamo raggiunto un nuovo traguardo che conferma il nostro continuo impegno per garantire i più elevati standard qualitativi. La certificazione IFS è un investimento a medio-lungo termine e per noi è un importante risultato. Siamo certi che apporterà molti benefici a livello di immagine e costituirà un valore aggiunto da affiancare agli altri nostri punti di forza: la qualità del prodotto, la capacità di innovazione, la formazione continua e la passione che mettiamo in ogni fase del nostro lavoro per crescere sempre, controllando e sviluppando al meglio tutta la filiera.