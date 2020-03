Musei Civici di Cagliari: limitazioni per l’emergenza COVID-19

In ottemperanza al decreto diramato in data 4 marzo 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” tutti gli eventi programmati fino al 3 aprile 2020 sono sospesi e rimandati a data da destinarsi.

Per quanto riguarda i Musei Civici, il SEARCH, i CENTRI D’ARTE E CULTURA (EXMA, GHETTO DEGLI EBREI, CASTELLO SAN MICHELE e LAZZARETTO) è garantita la consueta apertura delle sedi espositive, con riserva di regolare gli accessi degli utenti per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza.

Sono sospese le attività di visita guidata e i servizi educativi.

Sono annullate, salvo nuove disposizioni, tutti gli ulteriori eventi e manifestazioni in programma nei Centri d’Arte fino al 3 aprile 2020.