Movimento Sociale Sardo:”La Regione Sardegna blindi l’Isola contro il Coronavirus”

Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata, stanno in queste ore predisponendo misure urgenti per contrastare la diffusione del coronavirus e imporranno l’isolamento fiduciario per 14 giorni per chi da ieri è partito dalla Lombardia e dalle province indicate dal nuovo Dpcm sull’emergenza Coronavirus. Chiediamo al Presidente della Regione Sardegna Solinas di emanare con urgenza un’ordinanza con gli stessi contenuti, che blindi la Sardegna e metta la popolazione locale al riparo dal contagio. L’ospitalità della Sardegna non deve rappresentare un pericolo per la salute pubblica. Per una volta si trasformi lo svantaggio dell’insularità in mezzo di difesa. Non c’è più tempo, siamo già molto in ritardo perché il virus, purtroppo è già qui.