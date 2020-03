Mountain’s Foot: è uscito l’album omonimo

“Mountain’s Foot”: l’album

Anticipato in questi mesi da due singoli “Little Big Valley Man” e “Admirable Vision”, in questo strepitoso album, la band sembra essersi impossessata del demone del rock’n’roll, sia spiritualmente che artisticamente. In queste 9 tracce che compongono l’album, l’ascoltatore può immergersi nel sound e nelle atmosfere seventies.

Link per l’ascolto:

Mountain’s Foot: crediti

Data di rilascio: 27 Marzo 2020

Artista: Mountain’s Foot

Durata: 45:00 min

Genere: Rock’n’roll

Label: DELTA Promotion

Mountain’s foot: la band

I Mountain’s Foot nascono nel Verbano Cusio Ossola verso la fine del 2016, dall’unione di quattro vecchi amici, tutti reduci da diverse esperienze in gruppi rock del territorio. Il gruppo propone il suo rock and roll “old school” di chiaro stampo 70’s, ispirato ai grandi mostri sacri degli anni 60 e 70.

Social media