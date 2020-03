MinSal: richiamate altre marche di bacche di goji per pesticidi oltre i limiti

Tutti i prodotti risultano confezionati in Cina nello stabilimento della Shandong Farmer Land Foodstuff CO., LTD, room 203 no.3 Poyanghu Rd. – Shinan District / Qingdao-Shandong / China.

La scorsa settimana un analogo e articolato richiamo (5 i provvedimenti pubblicati dal Ministero della Salute) avevano riguardato diversi lotti confezionati dalla ditta Mainardi Nicola Srl. Ora il nuovo provvedimento di richiamo riguarda i lotti 19 / 00161 – 00162 – 00163 con data di scadenza 30-12-2020 venduti in scatola di cartone da kg 20 – busta da kg 5.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai clienti di non consumare le confezioni con i numeri di lotto segnalati e di restituirli al punto vendita d’acquisto.