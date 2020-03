Ministero della Salute “Presenza Listeria monocytogenes” in cinque lotti di Aringa Sciocca e Affumicata

Con questa motivazione sono stati richiamati dagli scaffali dei supermercati perché considerati potenzialmente pericolosi per la nostra salute. Nello specifico si tratta di alcuni lotti di Aringa Sciocca – con i marchi Borgo del Gusto e Friultrota e di Aringa Dolce Affumicata (Filetti di aringa affumicati a freddo) Naturaqua per la presenza di Listeria monocytogenes rilevata in seguito al campionamento effettuato in autocontrollo.

I prodotti interessati sono filetti di aringa affumicati a freddo e sono venduti in confezioni da 150 g, 1 kg e 2 kg, con i numeri di lotto 500100, 500103, 500110, 500115 e 500120 e le scadenze dal 13/04/2020 al 03/05/2020. L’alimento richiamato è prodotto dal Friultrota di Pighin s.r.l. (IT 540 CE) nello stabilimento di San Daniele del Friuli (UD) in Via Aonedis, 10. Secondo quanto riferito dal Ministero, il richiamo è stato reso necessario “per la presenza di Listeria monocytogenes (in 25 g).” Nell’ottica d’informazione quotidiana in materia di allerte per i consumatori, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, a scopo precauzionale, raccomanda ai clienti che hanno acquistato i lotti sopra indicati, di non consumarli e a consegnarli al rivenditore o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.

Si ricorda che l’autorità, in questo caso il Ministero della Sanità, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.