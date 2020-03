Per festeggiare i suoi primi vent’anni di attività, il Centro di servizio per il volontariato Sardegna Solidale rilancia il suo messaggio di impegno attraverso quaranta ceramiche artistiche che verranno collocate nelle piazze di altrettanti centri dell’isola. Martedì 3 marzo appuntamento alle 16 a Ghilarza nel piazzale del Comune in via Antonio Carta. Saranno presenti studenti e volontari delle associazioni del territorio, insieme al sindaco Alessandro Marco Defrassu, ai rappresentanti del Centro di servizio di volontariato Mattia Pericu, Paola Pasci e Nanda Sedda, al referente del Sa.Sol Point di Ghilarza Salvatore Simula, e a Marco Sergi del gruppo di lavoro Sa.Sol Point.

“Non è più tempo di navigatori solitari. Cambia Rotta. Scegli di essere un volontario!” è il messaggio che campeggia nell’opera, un pannello realizzato da Ceramiche Nioi di Assemini. Quella di Ghilarza è la sedicesima ceramica artistica collocata in altrettanti comuni, dopo quelle già inaugurate a Lanusei, Orosei, Senorbì, Terralba, Villacidro, Alghero, Gonnosfanadiga, Mogoro, Ozieri, Perfugas, Isili, Carbonia, Sinnai, Ittiri e Cagliari.

Vent’anni di Sardegna Solidale

L’iniziativa delle ceramiche artistiche fa seguito a due iniziative che hanno segnato la storia della solidarietà in Sardegna: la Carovana del Volontariato promossa nel 2001 e che per quaranta giorni tra i mesi di giugno e luglio attraversò tutti i comuni della Sardegna, e le Piazze della Solidarietà che nel 2011 videro Sardegna Solidale “seminare” quaranta semi della solidarietà realizzati dal compianto artista Pinuccio Sciola in altrettanti comuni. Oggi con le ceramiche artistiche Il Csv Sardegna Solidale vuole rinsaldare l’alleanza con i territori e lasciare un segno tangibile dei suoi valori e della sua azione.