Mario Bruno (Per Alghero) in risposta ai capigruppo di maggioranza in Consiglio Comunale

I capigruppo di maggioranza mi chiedono perché non sto in silenzio come gli altri ex sindaci.

Sarà perché, a differenza loro, sono ancora consigliere comunale?

Sarà perché raccolgo il grido d’allarme che mi giunge quotidianamente dall’ospedale?

Sarà perché mi giunge notizia della imminente chiusura di un reparto dell’ospedale, perché medici e infermieri sono risultati positivi?

Sarà perché non si mette il bavaglio alla opposizione come si è fatto col sistema sanitario e si accettano consigli e collaborazione, con umiltà?

Provate a pensarci.