Iniziative

“Mamma smart”: il progetto per aiutare le mamme in difficoltà a Genova

Al via a Genova il progetto "Mamma smart", per dare un aiuto concreto alle mamme in difficoltà, a causa dell'emergenza Coronavirus.

“Mamma smart”: come nasce? Il progetto “Mamma smart” nasce dalla volontà di tre amiche: Valentina che è una counselor, professionista in Analisi Transazionale Psicosociale, Alice, ostetrica, e Lucile, che lavora in un’agenzia di comunicazione. Come funziona? Attraverso una serie di incontri online, una rete composta da volontari, gratuita, vuole dare un aiuto concreto alle mamme che sono costrette, in un momento particolarmente difficile, a gestirsi tra lavoro da casa e bambini. Come iscriversi? Ci si può iscrivere al gruppo inviando una mail a info@mammasmart.net o inviando un messaggio alla pagina facebook, che trovate qui. Il primo appuntamento sarà lunedì 30 marzo (17:30-18:30) con 10 mamme.